Азербайджан намерен стать одним из первых покупателей вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a66da9c-eb7a-11ea-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Азербайджан намерен одним из первых приобрести вакцину против коронавируса. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

По его словам, основным условием для этого является прохождение всех этапов испытания препарата. Он выразил надежду на то, что когда вакцина появится в Азербайджане, «можно будет сказать, что эта ужасная ситуация завершилась».

Вакцина будет привезена в страну после прохождения всех испытаний, исследований, тестов, проведённых компаниями и получения международных сертификатов, — сказал президент.

Алиев отметил, что ежедневный прирост случаев заражения коронавирусом в стране составляет от 100 до 200 человек, что, по сравнению с предыдущими месяцами, является хорошим результатом. Однако рост числа заболевших в ряде европейских стран заставляет азербайджанское руководство задуматься, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Смягчающие шаги должны быть такими, чтобы резко не возросло число больных, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Азербайджана продлили ещё на месяц особый карантинный режим. На всей территории республики ограничения продлятся до 00:00 30 сентября. В оперштабе при кабинете министров республики отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с COVID-19 в мире всё ещё остаётся неудовлетворительной.