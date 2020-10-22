Алиев: Армения задействует иностранных наёмников в Карабахе

https://static.news.ru/photo/eb3a189c-14fb-11eb-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Армения привлекает представителей других национальностей к боевым действиям на своей стороне в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Баку располагает соответствующей информацией. Факт привлечения наёмников, заметил Алиев, признавал и премьер-министр Армении Никол Пашинян — заявив при этом, что эти люди являются коренными армянами.

Если человек является этническим армянином и гражданином другой страны, это не значит, что он не наёмник. Среди обезвреженных бойцов противника есть люди с ливанскими и канадскими паспортами, — заметил Алиев в интервью японскому изданию Nikkei.

Как сообщал NEWS.ru азербайджанский лидер, в свою очередь, отрицал слухи о том, что Баку пользуется помощью иностранных наёмников. Алиев подчёркивал, что в регулярной армии Азербайджана достаточно солдат и офицеров.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.