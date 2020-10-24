Алиев: Армения должна прекратить просить Россию о помощи

https://static.news.ru/photo/d57f29ee-1694-11eb-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD?facebook.com

Армения просит военной поддержки у России в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, заметив, что такие просьбы к результату не приведут.

Им следует прекратить просить Россию о прямом военном участии, это неэффективно. Всё это время премьер-министр Армении тратил силы на то, чтобы просить Россию прислать войска для войны с Азербайджаном, — сказал Алиев в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщал NEWS.ru, Алиев заявил, что Баку не начинал новую войну в Нагорном Карабахе. Азербайджан только дал ответ и делает это в соответствии с Уставом ООН, который обеспечивает право каждой страны на самооборону.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.