Звезда «Ворониных» раскрыла, почему Ильюхину заменили в продолжении сериала Волкова заявила, что авторы «Ворониных» заменили Ильюхину ради успеха сериала

Решение о съемках продолжения сериала «Воронины» без участия актрисы Марии Ильюхиной, которая играла дочь главных героев Кости и Веры, было принято каналом и авторами проекта, заявила ее коллега по киноленте Екатерина Волкова. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она написала, что руководители проекта пришли к выводу, что хотят видеть в «Ворониных» других актеров для дальнейшего успеха сериала.

Решение о замене не только Маши [Ильюхиной], но и всех персонажей-детей, принимают канал и авторы нового сериала, которые в свою очередь пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актеров, опираясь на их внутренние критерии и ощущения, которым они следуют в рамках успешного проекта «Воронины» много лет подряд, — высказалась Волкова.

Ранее Ильюхина заявила, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее в продолжение проекта. Актриса назвала это предательством со стороны коллег и подчеркнула, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой. При этом, по словам Ильюхиной, в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».

Ильюхина также рассказала, что авторы «Ворониных» устроили фейковые пробы. По ее словам, ей прислали сценарий с конкретной сценой, она все отрепетировала дома, а на площадке оказалось, что нужно исполнить другой эпизод. Как отметила актриса, пробы были сделаны для вида, поскольку на тот момент сериал уже год был в разработке.