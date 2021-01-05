Звезда сериала «Скорая помощь» скончался в 55 лет

В четверг, 7 января, в доме на территории Лос-Анджелеса, США, было обнаружено тело актёра Дирона (Дизер Ди) Томпсона, получившего всемирную известность после роли в сериале"Скорая помощь«, в котором также снимался Джордж Клуни. Артисту было 55 лет.
С журналистами о смерти Томпсона поговорил его брат Маршон. Родственник звезды предположил, что актёр мог умереть от сердечного приступа. Однако официальная причина кончины к настоящему моменту не разглашается. Врачи в 2009 году заменили Томпсону аорту и устранили последствия порока сердца. Операция длилась шесть часов.
В культовом сериале артист сыграл доброжелательного медбрата Малика МакГрата. Он участвовал в съёмках с 1994 по 1999 год и появился более чем в 200 эпизодах,
Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Мэрион Рэмси, известная по работе в легендарной серии комедийных фильмов «Полицейская академия», скончалась. Это произошло в Лос-Анджелесе, США. Артистке было 73 года.
К настоящему моменту медики уже установили причину смерти Рэмси, однако данная информация пока не разглашается.