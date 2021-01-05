Звезда «Полицейской академии» скончалась в 73 года

https://static.news.ru/photo/7da74cfe-5174-11eb-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Мэрион Рэмси Фото: imdb.com

Актриса Мэрион Рэмси, известная по работе в легендарной серии комедийных фильмов «Полицейская академия», скончалась. Это произошло в Лос-Анджелесе, США. Артистке было 73 года.

К настоящему моменту медики уже установили причину смерти Рэмси, однако данная информация пока не разглашается. Известно лишь то, что в последнее время актриса страдала от болезни.

Рэмси начала свой карьеру на Бродвее. Однако весь мир узнал её не как артистку мюзиклов. Популярность актрисе принесла роль курсанта Лаверн Хукс в «Полицейской академии». Персонаж получился особенно комичным благодаря высокому голосу актрисы, передаёт Deadline.

Первая часть «Полицейской академии» вышла на экраны в 1984 году, а затем у фильма вышло ещё несколько сиквелов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, актёр и учитель Валерий Хлевинский умер в возрасте 77 лет. Об этом в четверг, 7 января, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

Причина смерти артиста в настоящий момент не разглашается. Церемония прощания с Хлевинским состоится 11 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище на территории Москвы.