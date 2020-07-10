Звезда «Миссии невыполнима» пожаловалась на поведение Тома Круза

https://static.news.ru/photo/2c6f72b4-c2b1-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Тэнди Ньютон и Том Круз Фото: United Archives/kpa Publicity/Global Look Press

Британская актриса Тэнди Ньютон, сыгравшая во второй части серии блокбастеров «Миссия невыполнима», пожаловалась на поведение коллеги по картине Тома Круза. Лента вышла в 2000 году.

Ньютон призналась, что не чувствовала себя в безопасности рядом с Крузом и даже была напугана. Она вспомнила случай, когда актёр был недоволен её игрой и решил преподать ей урок, поменявшись ролями, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Это только добавило мне ужаса и неуверенности. Настоящий позор, — рассказала артистка.

Как писал NEWS.ru, команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года. Съёмки пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.