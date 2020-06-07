Звезда «Холопа» Милош Бикович ушёл в монастырь

Исполнитель главной роли в самом кассовом фильме «Холоп» Милош Бикович уехал на родину в Сербию и ушёл в монастырь. Актёр принял решение о затворничестве толь ко на время пандемии.
В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценаристике,
Мне повезло с этой самоизоляцией, потому что отдых был мне очень нужен, — признался актёр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант не обошёл стороной внезапную славу сербского актёра Милоша Биковича, сыгравшего главную роль в кинопремьере «Магомаев». Он пригласил в гости актёров Светлану Устинову и Ирину Антоненко, которые снялись в сериале.
Добавьте наши новости в избранные источники