Звезда «Холопа» Милош Бикович ушёл в монастырь

https://static.news.ru/photo/560842d4-a91d-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Милош Бикович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Исполнитель главной роли в самом кассовом фильме «Холоп» Милош Бикович уехал на родину в Сербию и ушёл в монастырь. Актёр принял решение о затворничестве толь ко на время пандемии.

В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценаристике, пишет Teleprogramma.pro. Он много читает и смотрит классику кино.

Мне повезло с этой самоизоляцией, потому что отдых был мне очень нужен, — признался актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант не обошёл стороной внезапную славу сербского актёра Милоша Биковича, сыгравшего главную роль в кинопремьере «Магомаев». Он пригласил в гости актёров Светлану Устинову и Ирину Антоненко, которые снялись в сериале.