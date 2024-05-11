Ушел из жизни знаменитый британский актер The Sun: британский актер Лоренсон умер на 85-м году жизни

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Звезда британского кино Джеймс Лоренсон ушел из жизни, сообщает The Sun. Артисту, снявшемуся в 110 фильмах и сериалах, было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Звезда «Улицы Коронации» (сериал 1960 г. — NEWS.ru) скончался в возрасте 84 лет после звездной пятидесятилетней карьеры, — пишут журналисты.

Уроженец Новой Зеландии Лоренсон рос в семье актера-любителя. Впервые вышел на театральную сцену еще в студенческие годы, сыграв главную роль в постановке «Гамлет». Тогда же актер дебютировал в кинематографе.

Среди наиболее ярких работ Лоренсона сериалы «Корона», «Террор» и «Чисто английские убийства». В полнометражных картинах артист отметился ролями в экранизации «Вишневый сад», а также франшизой про стрелка Шарпа, где сотрудничал с Шоном Бином.

Ранее стало известно, что британский актер Иэн Гелдер скончался в возрасте 74 лет, он боролся с онкологическим заболеванием. В декабре у звезды «Игры престолов» диагностировали рак желчных протоков, а 6 мая он умер.

Друг Гелдера Бен Дэниэлс рассказал, что на Рождество актер выписался из больницы после трех недель химиотерапии. И, несмотря на сильные боли, у него до последнего сияли глаза радостью и любовью, подчеркнул Дэниэлс. Гелдер наиболее известен ролями мистера Деккера в «Торчвуде», Кивана Ланнистера в «Игре престолов» и Нормана Гордона в «Большом куше».