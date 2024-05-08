Умер звезда сериала «Игра престолов» Умер британский актер Иэн Гелдер в возрасте 75 лет, он боролся с раком

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Британский актер Иэн Гелдер скончался в возрасте 74 лет, он боролся с онкологическим заболеванием, пишет Deadline. В декабре у звезды «Игра престолов» диагностировали рак желчных протоков, но 6 мая он умер.

Он был самым добрым, щедрым, одухотворенным и любящим человеком. Он был замечательным актером, и все, кто работал с ним, были тронуты его сердцем и светом. Он справился со своей ужасной болезнью с такой храбростью, без жалости к себе, — написал в соцсетях друг Гелдера Бен Дэниэлс.

По его словам, на Рождество актер выписался из больницы после трех недель химиотерапии. И несмотря на сильные боли, у того до последнего сияли глаза радостью и любовью, подчеркнул Дэниэлс. Гелдер наиболее известен ролями мистера Деккера в «Торчвуде», Кивана Ланнистера в «Игре престолов» и Нормана Гордона в «Большом куше».

5 мая стало известно о смерти номинанта на премию «Оскар» Бернарда Хилла. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет. Актера не стало за несколько часов до премьеры его нового телешоу на BBC One. Хилл был известен зрителям по ролям во «Властелине колец» и «Титанике».

В конце апреля не стало британской актрисы Саманты Дэвис, она скончалась в возрасте 53 лет. Артистка снималась в роли гоблина фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», а также запомнилась по ролям в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2». О печальном событии сообщил муж актрисы Уорвик Дэвис. Отмечается, что последние годы актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, были тяжелыми, у нее ухудшилась подвижность.