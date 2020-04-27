Журналисты назвали самый кассовый фильм 2019 года

https://static.news.ru/photo/0d2cbaf8-885d-11ea-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Фильм «Мстители: Финал» вселенной Marvel стал самым прибыльным в 2019 году. Картина заработала $890 млн в начале проката.

При подсчёте сотрудники издания Deadline эксперты учитывали затраты на продвижение, влияющие на чистую прибыль, и бюджет в $356 млн.

На втором месте оказался мультфильм «Холодное сердце-2», заработавший $599 млн, и на третьем — «Король Лев» с чистой прибылью в $580 млн. В топ-10 также попали картины «Джокер», «Капитан Марвел», «История игрушек — 4», «Аладдин», «Человек-паук: Вдали от дома», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и «Джуманджи: Новый уровень».

Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемстворта и Джереми Реннера.