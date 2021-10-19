Юлия Пересильд объяснила, чем отличается сон в космосе и на Земле

Фото: ЦПК/Роскосмос

Актриса Юлия Пересильд рассказала, какую привычку приобрела во время жизни на МКС. Она призналась, что после возвращения с орбиты продолжает крепко держать предметы в руках, так как в невесомости они разлетались в разные стороны и их приходилось приклеивать к поверхностям скотчем. Об этом Пересильд рассказала на послеполётной пресс-конференции киноэкипажа корабля «Союз МС-18».

Актриса Юлия Пересильд рассказала, какую привычку приобрела во время жизни на МКС. Она призналась, что после возвращения с орбиты продолжает крепко держать предметы в руках, так как в невесомости они...