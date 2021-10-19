Российская актриса Юлия Пересильд объяснила, чем отличается сон в космосе и на Земле. По её словам, для хорошего самочувствия человеку в условиях невесомости достаточно спать всего четыре часа. Об этом Пересильд рассказала на послеполётной пресс-конференции киноэкипажа корабля «Союз МС-18».
Я очень хорошо спала в космосе. У нас в сценарии (фильма «Вызов». — NEWS.ru) есть фраза: «Час в космосе — как два на Земле». Я за четыре часа прекрасно высыпалась. Для девочки спать в космосе идеально — на лице не остаётся следов от подушки, — призналась актриса.
Пересильд добавила, что во время пребывания на Международной космической станции строго следовала советам врачей. В частности, рекомендациям, касающимся сна.
Когда мы улетали, врач сказал: «В первый день в космосе делайте то, что хочется. Хотите спать — спите». Если что-то заставлять себя делать, будет хуже. На Земле я бы заставляла себя делать не то, что хочется, а то, что надо. А здесь оказался очень полезный совет. Именно в первый день в космосе. Делала что хотелось. Хотелось спать — и я спала. Поэтому адаптация проходила намного легче, — объяснила артистка.
Ранее Юлия Пересильд рассказала, что после возвращения с орбиты решила оборудовать у себя дома «уголок космоса» — место, где предметы приклеены скотчем. Эту привычку актриса приобрела на МКС: в условиях невесомости сценарий, помада и тушь артистки разлетались в разные стороны, и их приходилось крепить к поверхностям липкой лентой.