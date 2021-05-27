Юлия Пересильд начала учиться управлять космическим кораблём «Союз»

https://static.news.ru/photo/18633420-be66-11eb-ba68-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: progoroduhta.ru

Первую тренировку внутри тренажёра космического корабля «Союз МС» провели актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Занятия прошли в Центре подготовки космонавтов. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram.

Пересильд сообщила , что тренировки заняли 4,5 часа. Ещё 4 часа она провела на лекциях.

Уже много чего узнали, опробовали ‚ но впереди ещё бесконечность, — написала она.

Старт на МКС для актрисы и режиссёра фильма «Вызов» запланирован на 5 октября, возвращение с орбиты назначено на 17 октября.

В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в картине со съёмками на орбите под рабочим названием «Вызов». В марте 2021-го отобрали 20 финалисток, одну из них отправят на МКС в октябре. Выбрали четырёх женщин от 27 до 36 лет: артисток Софью Аржаковскую, Алёну Мордовину и Юлию Пересильд, а также пилота Галину Каирову.