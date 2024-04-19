«Вызывает отвращение»: Михалков о запрещенном к прокату фильме «Айта» Михалков заявил, что смотрел запрещенный к прокату якутский фильм «Айта»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Российский режиссер Никита Михалков рассказал, что смотрел якутский фильм «Айта», который запретили к прокату в 2023 году. Отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге, президент Московского международного кинофестиваля отметил, что для него является главным то, что он может вынести из картины после ее просмотра. По словам деятеля культуры, на протяжении всего фильма у зрителей пытаются вызвать отвращение к русскому человеку.

Но меня интересует, что я выношу после картины, наверное, смысл заключается в том, что ты выносишь. Когда ты видишь, не хочу обидеть артиста, но с резко отрицательным обаянием русского человека, который играет полицейского, который находится в Якутии, которого обвиняют в убийстве, и вся картина — это нагнетание отвращения к этому человеку, а в конце выясняется, что, оказывается, это не он, то меня не переубеждает, потому что в течение всей картины я вижу огромное количество якутов, которые собираются совершить самосуд, которые говорят что русские — пришельцы, — сказал режиссер.

При этом Михалков подчеркнул, что считает якутское кино мощным и развивающимся. Режиссер заявил, что для него герой фильма остается отрицательным персонажем — единственным в этой картине. Никита Сергеевич отметил, что у него это вызывает вопросы, он добавил, что не знает, кто давал деньги на эту картину, и не знает, «какова дорога, по которой шли к этой картине».

Он для меня отрицательны персонаж, единственный в этой картине, и это у меня вызывает вопросы. Когда основы сегодняшней международной политики по отношению к нам — это возможность воспитать категорию людей и народностей, которые готовы открыть ворота изнутри, — это серьезная проблема. Этот фильм должен вызвать в якутском зрителе реальное негодование и отвращение к этому русскому человеку, хотя потом выясняется, что он не виноват, — резюмировал режиссер.

19 сентября 2023 года Роскомнадзор предписал убрать фильм «Айта» из онлайн-кинотеатров. По мнению ведомства, сюжет ленты построен на межнациональном вопросе, что противоречит принципам единства народов России. 27 сентября Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма.