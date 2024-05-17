Вышли первые кадры с Лиамом Хемсвортом со съемок «Ведьмака» Пользователи Сети увидели первые кадры со съемок «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

Фото: face to face/Global Look Press

Лиам Хемсворт

Пользователи Сети увидели первые кадры с Лиамом Хемсвортом в образе Геральта на съемках четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. На фотографиях британского агентства Metro видно, как создатели проекта решили переснять битву главного героя с Вильгефорцом.

Стоит отметить, что бой уже представили зрителям в конце третьего сезона. Тогда главную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, который отстранен от участия в проекте.

Четвертый и пятый сезоны станут последними для «Ведьмака». Лиам Хемсворт заменяет ушедшего Генри Кавилла.

Актер ранее показал, как готовится к съемкам четвертого сезона популярного сериала. Лиам Хемсворт уделил особое внимание физическим нагрузкам. Звезда в соцсетях опубликовала фотографию из тренажерного зала. На снимке видны мышцы, которые вызвали восторг у его поклонниц. Фанатки в комментариях отметили, что верят в Хемсворта.

Новый Геральт признался, фото было сделано в день тренировки ног. Однако актер не упустил шанса показать свои сильные руки.

Режиссер сериала Марк Йобст связал уход Генри Кавилла из проекта с физическим утомлением. Создатель шоу уточнил, что во время съемок трех сезонов «Ведьмака» актеру приходилось самостоятельно выполнять трюки, без участия каскадера.