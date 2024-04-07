Лиам Хемсворт показал, как готовится к съемкам в «Ведьмаке» Лиам Хемсворт сыграет в четвертом сезоне «Ведьмака»

Фото: Global Look Press

Лиам Хемсворт

Актер Лиам Хемсворт, известный по таким фильмам, как «Голодные игры» и «Последняя песня», сыграет в четвертом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix. Он исполнит роль охотника на монстров Геральта из Ривии, заменив Генри Кавилла.

Перед съемками Хемсворт уделил особое внимание своей физической подготовке. В соцсетях артист опубликовал фотографию из тренажерного зала. На снимке он продемонстрировал свои мышцы, что вызвало восторг у его поклонниц. Девушки в комментариях отметили, что верят в актера.

Хемсворт рассказал, что фото было сделано в день тренировки ног, но он не упустил возможности показать свои сильные руки.

Режиссер сериала Марк Йобст связал уход Генри Кавилла из «Ведьмака» с физическим утомлением. Кинематографист отметил, что во время съемок трех сезонов актеру приходилось выполнять трюки самостоятельно, без помощи каскадера.

Ранее стало известно, что новая часть серии видеоигр «Ведьмак» будет создана с применением искусственного интеллекта. К работе над проектом были привлечены 403 специалиста.