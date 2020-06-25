Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир»

https://static.news.ru/photo/e86923e0-b797-11ea-85de-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Дивный новый мир» Фото: Universal Content Productions

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, опубликовал трейлер сериала «Дивный новый мир». Проект основан на антиутопическом романе «О дивный новый мир» британского писателя Олдоса Хаксли.

Действие шоу разворачивается в Лондоне будущего, где потребление возведено в культ. Человечество разделено на касты, а все конфликты решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей города оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

Вы неотъемлемая часть идеального социума, — говорится в описании.

Премьера состоится 15 июля. В России «Дивный новый мир» выйдет на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Ранее платформа Netflix опубликовала трейлер сериала «Монахиня-воин». Премьера состоится 2 июля, писал NEWS.ru.