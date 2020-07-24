Вышел трейлер комедийного сериала со звёздами «Зомби по имени Шон»

https://static.news.ru/photo/f711f878-cd94-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер комедийного сериала Truth Seekers («Искатели истины»). Главные роли в шоу исполнили британские актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, известные по фильмам «Зомби по имени Шон» «Типа крутые легавые».

Проект расскажет о людях, которые исследуют паранормальные явления в Великобритании и рассказывают о своих находках. Энтузиасты изучают бункеры, старые церкви и заброшенные больницы, и в процессе им становится известно о заговоре, который может привести к уничтожению всего человечества.

Пегг и Фрост сами написали сценарий к сериалу, соавторами выступили Нэт Сондерс и Джеймс Серафимович, работавшие над «Большой вознёй» и «По болезни». Режиссёром выступил Джим Филд Смит, постановщик комедии «Слишком крута для тебя».

Ранее издание Collider опубликовало первые кадры из «Искателей истины», писал NEWS.ru.