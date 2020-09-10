Вышел трейлер комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»

Фото: Woody Allen/youtube.com

Кинорынок TIFF Industry в этом году будет работать в смешанном формате: на площадке в Торонто и онлайн. Для презентации лучших отечественных кинолент центр «Роскино» подготовил виртуальный стенд.

С 10 по 18 сентября в Торонто будет проходить международный кинофестиваль TIFF. В рамках мероприятия откроется крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry, где участники представят лучшие фильмы и сериалы из разных...