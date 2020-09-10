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Вышел трейлер комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»

18:28, 10 сентября 2020
Фото: Woody Allen/youtube.com

На YouTube-канале американского режиссёра Вуди Аллена появился трейлер его нового комедийного фильма «Фестиваль Рифкина». Мировая премьера намечена на 18 сентября.

Действие ленты разворачивается в самом Сан-Себастьяне. Фильм рассказывает об американской супружеской паре, которая отправляется на кинофестиваль, и во время поездки главная героиня заводит роман с французским режиссёром, а муж влюбляется в испанку.

Роли исполнили Джина Гершон, Уоллес Шоун, Кристоф Вальц, Елена Анайя и Луи Гаррель.

Премьера «Фестиваля Рифкина» состоится в день открытия испанского международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 18 сентября. Картину покажут вне конкурсной программы, писал NEWS.ru.

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