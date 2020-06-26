Новый фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Испании

https://static.news.ru/photo/86322726-b7b5-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Фестиваль Рифкина» Фото: Gravier Productions

Премьера фильма «Фестиваль Рифкина» американского режиссёра Вуди Аллена состоится в день открытия испанского международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 18 сентября. Картину покажут вне конкурсной программы.

Действие ленты разворачивается в самом Сан-Себастьяне, отмечает The Hollywood Reporter. Фильм рассказывает об американской супружеской паре, которая отправляется на кинофестиваль, и во время поездки главная героиня заводит роман с французским режиссёром, а муж влюбляется в испанку.

Это уже не первый случай, когда картина Аллена открывает фестиваль в Сан-Себастьяне. В 2004 году была показана лента «Мелинда и Мелинда». В разные годы на этом событии кинематографист также представлял картины «Манхэттен», «Иррациональный человек», «Матч Пойнт» и «Вики Кристина Барселона».

Ранее Вуди Аллен выступил с критикой в адрес актёров и актрис, которые отказались сотрудничать с ним после того, как его приёмная дочь Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах. По его словам, любой желающий может разобраться в заявлениях девушки и понять, что они безосновательны и смехотворны, писал NEWS.ru.