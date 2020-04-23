Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

https://static.news.ru/photo/36821a78-856b-11ea-9df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Star Wars/YouTube

В Сети появился трейлер многосерийного документального фильма, рассказывающего о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».

Ролик вышел на YouTube-канале кинофраншизы. Новые эпизоды будут появляться на стриминговом сервисе Disney+ каждую пятницу.

О выходе проекта, получившего название «Галерея Disney: Мандалорец», стало известно через Twitter онлайн-кинотеатра 15 апреля. Документалка будет из восьми эпизодов.

Как писал NEWS.ru, Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.