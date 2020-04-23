Вышел трейлер документального сериала о создании «Мандалорца»

В Сети появился трейлер многосерийного документального фильма, рассказывающего о процессе создания сериала «Мандалорец». Премьера состоится 4 мая, в Международный день «Звёздных войн».
Ролик вышел на YouTube-канале кинофраншизы. Новые эпизоды будут появляться на стриминговом сервисе Disney+ каждую пятницу.
О выходе проекта, получившего название «Галерея Disney: Мандалорец», стало известно через Twitter онлайн-кинотеатра 15 апреля. Документалка будет из восьми эпизодов.
Как писал NEWS.ru, Lucasfilm запустила в производство третий сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Шоураннер Джон Фавро работает над сценарием продолжения.
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