Вышел сериал «Вдали» с Хилари Суэнк

https://static.news.ru/photo/f5711098-eea1-11ea-b035-fa163e074e61_660.jpg Хилари Суэнк Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал сериал «Вдали», главную роль в котором исполнила американская актриса Хилари Суэнк.

Проект рассказывает о женщине, вынужденной оставить своего мужа и дочь, чтобы возглавить первую экспедицию на Марс. Шоу состоит из 10 эпизодов.

Шоураннером «Вдали» выступила Джессика Голдберг, известная как создательница сериала «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн, а первую серию снял Эдвард Цвик, работавший над «Последним самураем».

Ранее платформа Netflix опубликовала документальный фильм, рассказывающий о создании сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Также платформа представила трейлер картины, писал NEWS.ru.