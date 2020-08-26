Вышел первый трейлер аниме-адаптации игры Dragon's Dogma

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер аниме-экранизации видеигры Dragon's Dogma. Премьера намечена на 17 сентября.

В ролике показано самое начало истории главного героя, когда ему вырывают сердце. Также в видео включили момент знакомства с «пешками» и монстров из оригинальной игры.

Проект состоит из семи эпизодов, и каждых будет назван в честь одного из смертных грехов. На сайте онлайн-кинотеатра можно посмотреть трейлер с русскими субтитрами.

Режиссёром сериала выступил Синъя Сугай, а сценаристом — Курасуми Сунаяма.

Игра Dragon's Dogma от автора серии Devil May Cry Хидеаки Итсуно вышла в мае 2012 года. Улучшенная версия экшен-RPG появилась в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, канадский и американский актёр Райан Рейнольдс исполнит главную роль в экранизации игры 1983 года Dragon's Lair («Логово дракона»). В настоящее время он обсуждает своё участие в проекте со стриминговым сервисом Netflix.