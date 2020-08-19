Вышел новый трейлер американской версии сериала «Утопия»

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Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер американской версии сериала «Утопия». Оригинальное шоу выпускал британский канал Channel 4.

Проект расскажет о пяти малознакомых людях, которые нашли графический роман «Эксперименты Утопии», окутанный тайной. После находки жизни героев оказываются под угрозой. Когда по следу идёт безжалостная секретная организация, известная как «Сеть», есть только один способ выжить — бегство.

Производством сериала занялись Endemol Shine North America, Amazon Studios и Kudos. В сериале снялись Джон Кьюсак, Десмин Борхес, Рэйн Уилсон, Дэн Берд, Кристофер Денэм, Эшли ЛаТроп, Кристал Р.Фокс и Саша Лейн.

Ранее платформа Amazon Prime Video опубликовала трейлер комедийного сериала Truth Seekers («Искатели истины»). Главные роли в шоу исполнили британские актёры Саймон Пегг и Ник Фрост, известные по фильмам «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», писал NEWS.ru.