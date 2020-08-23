Вышел новый тизер «Чёрного Адама»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый тизер фильма «Чёрный Адам» о супергерое вселенной DC. Главную роль исполнил американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.
Картина станет частью расширенной вселенной DC и будет спин-оффом супергеройской комедии «Шазам!». Детали сюжета пока что не разглашаются.
Ранее стало известно, что в «Чёрном Адаме» также снимется американский актёр Ной Сентинео. Он исполнит роль Атомного Крушителя, также известного как Альберт Ротштайн.
Как писал NEWS.ru, съёмки фильма сейчас приостановлены из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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