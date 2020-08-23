Вышел новый тизер «Чёрного Адама»

https://static.news.ru/photo/79d472c2-e5e6-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый тизер фильма «Чёрный Адам» о супергерое вселенной DC. Главную роль исполнил американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

Картина станет частью расширенной вселенной DC и будет спин-оффом супергеройской комедии «Шазам!». Детали сюжета пока что не разглашаются.

Ранее стало известно, что в «Чёрном Адаме» также снимется американский актёр Ной Сентинео. Он исполнит роль Атомного Крушителя, также известного как Альберт Ротштайн.

Как писал NEWS.ru, съёмки фильма сейчас приостановлены из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.