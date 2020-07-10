Кино

Вышел клип главной темы из саундтрека «Мандалорца»

16:41, 10 июля 2020
Кадр из сериала «Мандалорец» Кадр из сериала «Мандалорец» Фото: Walt Disney Studios

На YouTube-канале кинофраншизы «Звёздные войны» вышел клип шведского композитора Людвига Геранссона, в котором он исполняет написанную им главную тему из саундтрека сериала «Мандалорец».

В новой версии Геранссон добавил ритм-секцию к последней части трека. В ролике он играет на разных музыкальных инструментах в декорациях сериала.

Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро подтвердил сроки выхода второго сезона сериала. Шоу стоит ожидать в октябре.

Ранее стало известно, что актёр Марк Хэмилл тайно появился в сериале. Он известен как исполнитель роли Люка Скайуокера в классических фильмах франшизы, писал NEWS.ru.

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