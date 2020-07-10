Вышел клип главной темы из саундтрека «Мандалорца»

На YouTube-канале кинофраншизы «Звёздные войны» вышел клип шведского композитора Людвига Геранссона, в котором он исполняет написанную им главную тему из саундтрека сериала «Мандалорец».
В новой версии Геранссон добавил ритм-секцию к последней части трека. В ролике он играет на разных музыкальных инструментах в декорациях сериала.
Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро подтвердил сроки выхода второго сезона сериала. Шоу стоит ожидать в октябре.
Ранее стало известно, что актёр Марк Хэмилл тайно появился в сериале. Он известен как исполнитель роли Люка Скайуокера в классических фильмах франшизы, писал NEWS.ru.
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