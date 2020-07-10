Вышел клип главной темы из саундтрека «Мандалорца»

Фото: Walt Disney Studios

Британская актриса Тэнди Ньютон, сыгравшая во второй части серии блокбастеров «Миссия невыполнима», пожаловалась на поведение коллеги по картине Тома Круза. Лента вышла в 2000 году.

Ньютон призналась, что не чувствовала себя в безопасности рядом с Крузом и даже была напугана. Она вспомнила случай, когда актёр был недоволен её игрой и решил преподать ей урок, поменявшись...