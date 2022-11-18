«Вернуться не сможем»: актер из «Следа» Кулаков уехал на ПМЖ в Израиль Звезда сериала «След» Евгений Кулаков навсегда уехал из России вместе с сыном

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Кулаков

Один из главных героев сериала «След» Евгений Кулаков навсегда покинул Россию. Актер взял с собой сына Илью, который страдает ДЦП, жена и дочь Кулакова пока остались в России, о чем сам артист рассказал на одном из YouTube-каналов, пишет StarHit.

По словам Кулакова, он совершенно не жалеет, что покинул Россию, в первую очередь, из-за сына. О возвращении на родину речь не идет вообще.

Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу, — поделился актер.

Своего 18-летнего сына Кулаков устроил в специальную школу. Сам он ищет работу. В России актер активно снимался в кино и играл в театре.

Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию, — рассказал артист.

Жена Кулакова Ольга Бужор и его пятилетняя дочь Ника пока задержались в России по личным причинам. Но вскоре они намерены присоединиться к главе семейства, чтобы остаться жить в другой стране.

Ранее другой актер сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов первым из российского кинобомонда ушел добровольцем в зону СВО и сейчас сражается в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.