Один из главных героев сериала «След» Евгений Кулаков навсегда покинул Россию. Актер взял с собой сына Илью, который страдает ДЦП, жена и дочь Кулакова пока остались в России, о чем сам артист рассказал на одном из YouTube-каналов, пишет StarHit.
По словам Кулакова, он совершенно не жалеет, что покинул Россию, в первую очередь, из-за сына. О возвращении на родину речь не идет вообще.
Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу, — поделился актер.
Своего 18-летнего сына Кулаков устроил в специальную школу. Сам он ищет работу. В России актер активно снимался в кино и играл в театре.
Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию, — рассказал артист.
Жена Кулакова Ольга Бужор и его пятилетняя дочь Ника пока задержались в России по личным причинам. Но вскоре они намерены присоединиться к главе семейства, чтобы остаться жить в другой стране.
Ранее другой актер сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов первым из российского кинобомонда ушел добровольцем в зону СВО и сейчас сражается в составе 3-го батальона имени 383-й Шахтерской дивизии Армии ДНР.