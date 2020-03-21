Фото: kinopoisk.ru/Global Look Press

Финальный трейлер аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045 выпустил стриминговый сервис Netflix.

В ролике можно увидеть нового противника главных героев, а также много экшен-сцен, сообщает портал DTF. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывших членов элитного японского боевого подразделения, ставших наёмниками. Их главным противником стал постчеловек — существо, наделённое невероятным интеллектом и силой.

Онлайн-кинотеатры уже назвали дату премьеры — Ghost in the Shell: SAC_2045 выйдет 23 апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли появится в Сети через полторы недели после премьеры. Кинокомпания Columbia Pictures решила перенести онлайн-показ картины, чтобы окупить хотя бы часть многомиллионного бюджета. Такое решение принято после закрытия американских кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

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