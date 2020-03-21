Финальный трейлер аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045 выпустил стриминговый сервис Netflix.
В ролике можно увидеть нового противника главных героев, а также много экшен-сцен,
Онлайн-кинотеатры уже назвали дату премьеры — Ghost in the Shell: SAC_2045 выйдет 23 апреля 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли появится в Сети через полторы недели после премьеры. Кинокомпания Columbia Pictures решила перенести онлайн-показ картины, чтобы окупить хотя бы часть многомиллионного бюджета. Такое решение принято после закрытия американских кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
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