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Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.

Режиссёр ленты Пэтти Дженкинс и продюсер Чарльз Ровен заявили, что картину представят согласно сложившемуся традиционному графику. Сначала новую «Чудо-женщину» увидят посетители кинотеатров, и только потом фильм появится в Сети. Создатели...