В России появился новый телеканал с классикой Мосфильма

На территории России начал вещание новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», являющийся совместный проектом «Цифрового телевидения», холдинга ВГТРК и концерна «Мосфильм».
Канал будет вещать по всей России в рамках пакетов платных каналов от нескольких провайдеров, в том числе он попадёт в платную подписку как крупных федеральных операторов, так и ряда региональных провайдеров по всей стране,
На старте канал уже доступен в 40% российских домохозяйств. Эти цифры основаны на подписанных соглашениях с провайдерами платного ТВ, — отмечают в компании.
Основу сетки вещания телеканала составят более 1 тысячи советских и российских фильмов, ставших классикой. Среди них «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» и многие другие.
Также канал будет транслировать кино и сериалы, созданные при участии ВГТРК, такие как «Легенда № 17», «Движение вверх», «Экипаж» и другие.
Ранее NEWS.ru писал, что российские кинокритики назвали лучшие киноленты российского производства за последнее десятилетие. Первое место занял «Левиафан» режиссёра Андрея Звягинцева.
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