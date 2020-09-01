В России появился новый телеканал с классикой Мосфильма

https://static.news.ru/photo/c82ede7a-ec22-11ea-86dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На территории России начал вещание новый телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», являющийся совместный проектом «Цифрового телевидения», холдинга ВГТРК и концерна «Мосфильм».

Канал будет вещать по всей России в рамках пакетов платных каналов от нескольких провайдеров, в том числе он попадёт в платную подписку как крупных федеральных операторов, так и ряда региональных провайдеров по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании «Цифровое телевидение».

На старте канал уже доступен в 40% российских домохозяйств. Эти цифры основаны на подписанных соглашениях с провайдерами платного ТВ, — отмечают в компании.

Основу сетки вещания телеканала составят более 1 тысячи советских и российских фильмов, ставших классикой. Среди них «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи» и многие другие.

Также канал будет транслировать кино и сериалы, созданные при участии ВГТРК, такие как «Легенда № 17», «Движение вверх», «Экипаж» и другие.

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