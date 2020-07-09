В Москве начнёт работу сеть автокинотеатров

https://static.news.ru/photo/8427767e-c1fc-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Сеть «Автокино» для просмотра фильмов на машинах откроется в Москве до конца года. Первая площадка появится на парковке у торгового центра «Гагаринский» 27 июня.

Также к открытию сейчас готовятся пространства у станций метро «Парк Победы» и «Беговая». Кинотеатры будут оборудованы экранами 18 на 7 метров, сообщает «Афиша Daily».

На площадках будут кинобары с бесконтактной доставкой и QR-меню. Создатели планируют сделать такой формат кинопоказов круглогодичным.

Как писал NEWS.ru, Департамент транспорта Москвы совместно с компанией «Яндекс» откроет бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить вечером по субботам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг».