В Москве начнёт работу сеть автокинотеатров

Сеть «Автокино» для просмотра фильмов на машинах откроется в Москве до конца года. Первая площадка появится на парковке у торгового центра «Гагаринский» 27 июня.
Также к открытию сейчас готовятся пространства у станций метро «Парк Победы» и «Беговая». Кинотеатры будут оборудованы экранами 18 на 7 метров,
На площадках будут кинобары с бесконтактной доставкой и QR-меню. Создатели планируют сделать такой формат кинопоказов круглогодичным.
Как писал NEWS.ru, Департамент транспорта Москвы совместно с компанией «Яндекс» откроет бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить вечером по субботам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг».
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