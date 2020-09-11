В лабиринтах «Кинотавра»: лучшие кадры открытия кинофестиваля

Колин Эндрю Ферт — британский актёр театра, кино и телевидения родился в семье учителей, потомственных священнослужителей и по совместительству колониальных чиновников Британской империи. Детство провёл в Нигерии, а подростковые годы в США, в штате Миссури. Ферт посещал театральные мастерские с 10 лет, намереваясь стать актёром с ранних лет. Профессиональное актёрское образование он получил в Драматическом центре в Лондоне, после чего начал и карьеру в кино, первую роль сыграв в экранизации пьесы «Другая страна» Джулиана Митчелла, которую уже знал по театру. Известность пришла к актёру после роли мистера Дарси — в шестисерийном телевизионном фильме производства ВВС «Гордость и предубеждение» по мотивам одноимённого романа Джейн Остин. Примечательно, что персонажа с таким же именем он позже сыграет в современном фильме о гордости и предубеждении — «Дневнике Бриджит Джонс». За участие в режиссёрском дебюте Тома Форда «Одинокий мужчина» Колин Ферт был удостоен приза Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и премии BAFTA как лучший актёр за лучшую мужскую роль — «Король говорит!» В карьере актёра порядка 70 киноролей, и это не предел.

С 2002 года Ферт является послом организации «Oxfam», оказывающей помощь развивающимся странам. За свою работу в кино и другие заслуги в апреле 2011 года Колин Ферт был включён в список...