В лабиринтах «Кинотавра»: лучшие кадры открытия кинофестиваля

11 сентября в Сочи начал свою работу XXXI российский кинофестиваль «Кинотавр». В 2020 году из-за пандемии коронавируса на кинофестивале полностью отменена светская часть, количество гостей ограничено до 800. В кинозалах и на открытых площадках зрители будут сидеть через место в шахматном порядке. Большое внимание организаторы уделяют деловой программе, однако праздничное настроение участников всё же никакие ограничения не испортили. У фестиваля новый символ — золотой круг, верхняя половина которого изображает солнце, а нижняя — море. В основную конкурсную программу «Кинотавра-2020» включены 13 фильмов, треть из которых — дебюты. Кинопоказы пройдут в Зимнем театре Сочи до 18 сентября. На открытии кинофорума был показан полнометражный анимационный фильм «Нос, или Заговор „не таких“» Андрея Хржановского.
Самые яркие кадры с церемонии открытия и из фильмов кинофестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.
kinotavrfest/facebook.com
Актриса Екатерина Шпица
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Актрисы Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Певица Алена Свиридова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Члены жюри основного конкурса: режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Горбачева
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Владимир Хотиненко и его супруга Татьяна Яковлева
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фильм открытия «Нос, или Заговор не таких»
sharstudio.com
«Маша»
marsme.ru
«Трое»
kinopoisk.ru
«Человек из Подольска»
kinopoisk.ru
«Китобой»
ruskino.ru
«Скажи ей»
kinopoisk.ru
«Пугало»
kinopoisk.ru
«Вмешательство»
kinopoisk.ru
«Конференция»
vegafilm.ru
«Глубже!»
kinopoisk.ru
«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
kinopoisk.ru
«Доктор Лиза»
gpm-kit.ru.
«Хандра»
kinopoisk.ru
«Город уснул»
vegafilm.ru
Фильм закрытия «Дорогие товарищи!»
pc.konchalovsky.ru
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