Умер звезда фильмов «Дежа вю» и «Новые амазонки» Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ежи Штур

Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщил порталу Onet сын Штура Мачей. По данным портала, актер несколько лет имел серьезные проблемы со здоровьем, пережив инфаркт и рак гортани.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Актерскую карьеру он начал в 1971 году в Старом театре в родном городе. Русскоязычному зрителю он запомнился ролью американского киллера Поллака в советско-польской комедии режиссера Юлиуша Махульского «Дежа вю». Также он играл в фильмах «Новые амазонки», «Киллер», «Даун Хаус» и появился в сериале «Глухарь».

Ранее на 73-м году жизни умер народный артист России Владимир Матвеев. По словам супруги актера, в последнее время он жаловался на боли в груди. Матвеев снялся в трех частях франшизы «Елки» и фильме «Кукушка», а также в сериалах «Знахарь», «Крик совы», «Ученица Мессинга» и «Мастер и Маргарита».

Также стало известно, что 22 мая умер актер и каскадер Александр Ковалев, он снимался в фильмах «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и других. Ковалев был специалистом широкого профиля: «драки, фехтование, горение, конные работы, авто/мото, работа на воде и под водой».