Умер звезда фильма «Летят журавли» Николай Сморчков

https://static.news.ru/photo/b58283d6-817c-11eb-a3a1-96000091f725_660.jpg Кадр и сериала «Своя земля» Фото: Кинокомпания Щука

Актёр Николай Сморчков скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Там уточнили, что он ушёл из жизни 6 марта. Незадолго до этого звезда советского и российского кино заразился коронавирусом.

Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами, — сказано в сообщении Союза.

Выпускник ВГИКа с красным дипломом, Сморчков сыграл более 200 ролей в кино. В его биографии такие ленты, как «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлёвские куранты», «Жестокий романс», «Любить по-русски», «Марш Турецкого», «Склифосовский» и другие.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, ей было 95 лет. Композитор ушла из жизни, заразившись коронавирусом.