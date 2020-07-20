Умер режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

https://static.news.ru/photo/9167a238-ca7a-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: unikino.ru

Умер советский режиссёр Александр Боголюбов. Ему было 85 лет.

Сын Боголюбова Оскар Кучера заявил, что у отца возникли осложнения из-за хронических заболеваний. В январе впервые стало известно о госпитализации кинематографиста.

На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Боголюбова Александра Акимовича, — приводит РИА Новости сообщение Союза композиторов России.

Режиссёр окончил Киевский госинститут театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Он работал кинопостановщиком в студии творческого объединения «Экран».

Среди его самых известных работ — «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города» и «Батальоны просят огня».

Как писал NEWS.ru, полнометражный анимационный фильм Андрея Хржановского победил на международном фестивале во французском городе Анси. Киносмотр прошёл онлайн.