Умер режиссер Вадим Абдрашитов Режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни

Фото: АГН «Москва»/Александр Авилов

Умер кинорежиссер, народный артист России Вадим Абрашитов. Ему было 78 лет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на информацию дирекции Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.

Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался, — сообщил собеседник агентства.

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в семье военного в Харькове. Учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, МФТИ, МХТИ им. Д. И. Менделеева. Работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма, после смерти которого продолжил обучение у Льва Кулиджанова.

По мнению киноспециалистов, работы Абдрашитова отличал сдержанный, внутренне напряжённый кинематографический язык. В центре работ режиссёра находились острые нравственные проблемы

Среди самых известных работ Абдрашитова — «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Слуга» и другие.

Испанская Академия кинематографических искусств и наук 10 февраля сообщила о смерти кинорежиссера Карлоса Сауры. Он скончался в возрасте 91 года. Его называли одним из основоположников испанского кинематографа.

Также стало известно, что советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Отечественному зрителю он известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.