Умер кинорежиссер, народный артист России Вадим Абрашитов. Ему было 78 лет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на информацию дирекции Союза кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.
Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался, — сообщил собеседник агентства.
Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в семье военного в Харькове. Учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, МФТИ, МХТИ им. Д. И. Менделеева. Работал на Московском заводе электровакуумных приборов.
В 1970 году поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма, после смерти которого продолжил обучение у Льва Кулиджанова.
По мнению киноспециалистов, работы Абдрашитова отличал сдержанный, внутренне напряжённый кинематографический язык. В центре работ режиссёра находились острые нравственные проблемы
Среди самых известных работ Абдрашитова — «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Слуга» и другие.
Испанская Академия кинематографических искусств и наук 10 февраля сообщила о смерти кинорежиссера Карлоса Сауры. Он скончался в возрасте 91 года. Его называли одним из основоположников испанского кинематографа.
Также стало известно, что советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Отечественному зрителю он известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.