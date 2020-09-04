Умер оператор Анатолий Лапшов, снявший «Приключения Шерлока Холмса»

https://static.news.ru/photo/54f073fc-eeab-11ea-8bfc-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Лапшов Фото: lenfilm.ru

Умер советский и российский оператор Анатолий Лапшов. Ему был 71 год.

Об уходе Лапшова из жизни сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». Причина смерти не уточняется.

Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал, — говорится в письме.

Лапшов учился во ВГИКе и в 1976 году стал сотрудником «Лефильма», где проработал 40 лет. Последние годы жизни был преподавателем в Высшей школе режиссёров и сценаристов в Санкт-Петербурге.

Среди наиболее известных работ кинематографиста — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Праздник Нептуна», «Штормовое предупреждение» и «Окно в Париж».

Как писал NEWS.ru, «Ленфильм» с Высшей школой режиссёров и сценаристов провёл перформанс-выставку с «ожившими» персонажами. Мероприятие прошло в поддержку кинотеатров.