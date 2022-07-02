Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

Фото: premier.gov.ru

Леонид Шварцман

Скончался советский и российский режиссер-мультипликатор, лауреат премии президента РФ Леонид Шварцман, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передает ТАСС. В августе этого года классику анимации могло исполниться 102 года. Причина смерти не уточняется. Из-под пера художника вышли герои известных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Доверчивый дракон» и другие.

Леонида Ароновича Шварцмана не стало, — сказал Капков.

По данным РБК, художник в последнее время болел, смерть настигла его в больнице.

Классик советской мультипликации работал в «Союзмультфильме» в 1948–2001 годах, участвовал в разработке образа Чебурашки. Он подарил нескольким поколениям зрителей «Аленький цветочек», «Снежную королеву», «Дядю Степу», «Котенка по имени Гав» и десятки других мультфильмов.

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