Умерла звезда сериала «Cкорая помощь» Мери Мара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончалась актриса Мэри Мара, звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости», ей было 62 года. 26 июля ее тело нашли полицейские в реке Святого Лаврентия в городе Кейп-Винсент (штат Нью-Йорк, США), сообщает Deadline. В ближайшее время будет произведено вскрытие, чтобы определить причину смерти.

Менеджер актрисы Крейг Дорфман уверен, что всем будет очень сильно не хватать Мэри, ведь она была «одной из лучших актрис».

Мэри была одной из лучших актрис, которых я когда-либо встречал. Она была электрической, забавной и настоящей личностью. Все любили ее. Нам будет ее не хватать, — поделился Дорфман.

Первую роль актриса сыграла в фильме «Убийство в Преппи», а популярность ей принесли съемки в сериалах «Скорая помощь» и «Кости». Также Мэри снялась в короткометражном фильме «Эм и я», после чего была удостоена премии международного кинофестиваля «Ангел» за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее стало известно, что умер народный артист СССР и Литвы Регимантас Адомайтис, ему было 85 лет. Известность актеру принесли сыгранные роли в фильмах «Никто не хотел умирать», «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Досье человека в „Мерседесе“», «Трудно быть богом» и другие.