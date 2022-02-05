Умер кинорежиссёр Виктор Бутурлин

Режиссёр, сценарист и заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин скончался 5 февраля в возрасте 75 лет, говорится в сообщении на сайте «Ленфильма». Он стал известен благодаря многосерийным детективам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссёр, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», — говорится в сообщении.

О времени прощания будет объявлено позже.

Бутурлин дебютировал на «Ленфильме» музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты». Его фильмы «Садовник» и «Торможение в небесах» были отмечены призами фестивалей. По телевидению идут его сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер». Среди последних работ режиссёра — документальная лента «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался народный артист России, режиссёр Виктор Мережко. Зрителю он известен по фильму «Полёты во сне и наяву» с Олегом Янковским, за который Мережко в 1987 году получил Государственную премию СССР. Также Мережко написал множество сценариев к фильмам, сериалам, мультфильмам.