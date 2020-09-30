Умер автор мультфильмов о поросёнке Фунтике Валерий Шульжик

https://static.news.ru/photo/d68ce1b2-0327-11eb-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Валерий Шульжик Фото: kinopoisk.ru

Умер советский и российский писатель, сценарист и драматург Валерий Шульжик. Ему был 81 год.

Артист скончался в московской больнице после продолжительной болезни, сообщает «КиноПоиск».

Валерий Шульжик родился в 1939 году. Уже в 1963 году вышла первая книга поэта «Два арбуза», затем вторая — «Весёлый мастерок». Окончил Высшие литературные курсы. Продолжая писать стихи, он создал повесть «Вот за тем поворотом...» и книгу рассказов «Бухта-барахта».

Среди его самых известных работ — сценарий мультфильмов о поросёнке Фунтике, сборники «Жил да был бегемот», «Весёлые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах», а также пьесы «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-мореход», «Азмун — серебряное копьё», «Соломенное солнце», «Маленький храбрец».

Как писал NEWS.ru, в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!» персонаж Волк будет разговаривать голосом российского актёра и участника телепроекта Comedy Club Гарика Харламова. Первая серия мультфильма увидит свет до конца 2020 года.