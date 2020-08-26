Том Круз похвалил «Довод» Кристофера Нолана

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Американский актёр Том Круз заявил, что ему понравился фильм «Довод» британца Кристофера Нолана. Он посетил показ картины в Лондоне.

Круз опубликовал видео, на котором пришёл в кино театр на сеанс. Актёр отметил, что очень рад снова побывать в кинотеатре.

Большой фильм. Большой экран. В восторге, — написал Круз.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Том Круз сейчас находится в Великобритании на съёмках ленты «Миссия невыполнима 7». Недавно работа над картиной возобновилась впервые с февраля, когда был введён карантин из-за пандемии коронавируса.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Довод». Российская премьера состоится 3 сентября, писал NEWS.ru.