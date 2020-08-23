Вышел финальный трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

https://static.news.ru/photo/214ff4bc-e5e3-11ea-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Российская премьера состоится 3 сентября.

Сюжет картины в основном не раскрывается, но известно, что в центре истории — мир международного шпионажа. Главный герой, роль которого исполнил Джон Дэвид Вашингтон, охотится на выходца из России, способного контактировать с будущим. Ему удаётся это не через путешествие во времени, а через его инверсию.

Вместе с Вашингтоном одну главных ролей в ленте исполнил Роберт Паттинсон. В фильме прозвучит песня, специально записанная рэпером Трэвисом Скоттом, известным как протеже Канье Уэста.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» в США. Таким образом студия надеется сократить риски и получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.