Тарантино рассказал, чем ему не понравился фильм «Джокер»

https://static.news.ru/photo/2638c99a-67cf-11eb-a1a5-96000091f725_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

57-летний режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что ему не понравилось в фильме «Джокер», за который исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскар».

Тарантино считает, что фильм несколько однообразен, кроме того, в картине есть явная отсылка к фильму «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе.

Это в таком мире мы сейчас живём? Берёшь отличный фильм из 1970-х и переделываешь его, словно какой-то артефакт поп-культуры? — заявил режиссёр в беседе с Эдгаром Райтом во время записи подкаста для Empire.

Автор «Криминального чтива» считает лучшей частью «Джокера» сцену с ток-шоу, когда Артур приходит на запись передачи Мюррея Франклина, которого играет Роберт Де Ниро. По его словам, во время просмотра этой сцены во всём кинотеатре изменяется атмосфера.

Зритель реально заворожен. Все в зале были полностью захвачены происходящим, — отметил Тарантино.

Постановщик также заявил, что фильм нужно смотреть только на большом экране в кинотеатре.

«Джокер» стал самым прибыльным фильмом по комиксам. Он собрал в прокате $1,074 млрд. Картина получила главный приз на кинофестивале в Венеции.

Как писал NEWS.ru, ранее Тарантино признался, что фильм «Социальная сеть» является его любимой картиной последних десяти лет.