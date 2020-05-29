Тарантино назвал свой любимый фильм последних десяти лет

Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что «Социальная сеть» — его любимый фильм последних десяти лет. Картину снял Дэвид Финчер, также известный по «Бойцовскому клубу» и «Исчезнувшей».
Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него
Это «Социальная сеть», без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов, — сказал он.
Ранее Квентин Тарантино заявил, что в 2019 году больше всего ему понравился фильм «Капкан». Картина Александра Ажа «Капкан» повествует о том, как девушка Хейли во время урагана во Флориде едет домой, чтобы найти и спасти своего отца, писал NEWS.ru.
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