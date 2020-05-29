Тарантино назвал свой любимый фильм последних десяти лет

https://static.news.ru/photo/d6c90a68-a182-11ea-8d73-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Социальная сеть» Фото: Columbia Pictures

Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что «Социальная сеть» — его любимый фильм последних десяти лет. Картину снял Дэвид Финчер, также известный по «Бойцовскому клубу» и «Исчезнувшей».

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия.

Это «Социальная сеть», без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов, — сказал он.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что в 2019 году больше всего ему понравился фильм «Капкан». Картина Александра Ажа «Капкан» повествует о том, как девушка Хейли во время урагана во Флориде едет домой, чтобы найти и спасти своего отца, писал NEWS.ru.