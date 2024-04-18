Тарантино передумал снимать свой последний фильм Квентин Тарантино прекратил работу над фильмом «Кинокритик»

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Квентин Тарантино

Американский режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который задумывался как последний проект в его карьере, передает Hollywood Reporter. Сюжет кинокартины должен был рассказать зрителям о жителе Калифорнии, который пишет обзоры для порножурналов. Главную роль в фильме мог сыграть Бред Питт.

Тарантино работал над «Кинокритиком» на протяжении нескольких месяцев. Действие происходит в Калифорнии в 1977 году, и изначально фильм был вдохновлен циничным кинокритиком, на чтениях которого режиссер вырос, — говорится в материале.

По информации издания, ни одна студия не согласилась выпустить «Кинокритика». При этом ранее появлялась информация о том, что к работе над картиной приступила Sony Pictures Entertainment, которая занималась производством предыдущего фильма Тарантино «Однажды в Голливуде».

Ранее сообщалось, что канадская певица Селин Дион решила выпустить фильм о болезни, изменившей ее жизнь. Знаменитость сообщила об этом, добавив, что в кинокартине I am: Celine Dion будет показан «честный взгляд на борьбу» с недугом. Известно, что Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания под названием синдром мышечной скованности.