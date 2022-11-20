«Такие мужики войну выиграли»: Меньшова об образе Васи из «Любовь и голуби» Меньшова раскрыла неизвестные моменты на съемках комедии «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Юлия Меньшова рассказала неизвестные публике моменты из истории съемок фильма «Любовь и голуби». Актриса в этот момент находилась на съемках вместе с отцом и стала свидетелем многих сцен, которые не вошли в картину или происходили за кадром, пишет KP.RU.

Реальная семья главных героев — Кузякиных жила в иркутском городке Черемхово. С них сценарист Владимир Гуркин, чья пьеса легла в основу фильма, списал историю о разлучнице Раисе Захаровне и даже оставил реальные фамилии.

Исполнявший роль главного героя Василия Кузякина Александр Михайлов оказался, по словам актрисы, слишком красив для простого работяги — высокий, статный, худой. Команде пришлось «исправлять» эту красоту. Михайлову подобрали мешковатую одежду, заставили поменять походку, его образ дополняли постоянные «эх» и «ух».

Однако не это оказалось самым главным в создании образа главного героя. Первый день съемок, вспоминает Меньшова, которой тогда было 13 лет, был посвящен сцене в голубятне, с которой начинался фильм. И в этой сцене герой Александра Михайлова выглядел, мягко говоря странным. В кино, объяснила артистка, в отличие от театра у актера нет времени разрабатывать своего героя, он появляется от дубля к дублю.

Хотелось бы рассказать о том, что меня потрясло, хотя мне и было 13 лет... Помню, как папа подошел к Михайлову и сказал: «Саш, ты ищешь характер, это правильно! Только он добрый человек, отходчивый... он не блаженный, Саш». И добавил: «Такие мужики войну выиграли», — рассказала актриса.

Ранее сообщалось, что в апреле вышла в прокат отреставрированная картина «Любовь и голуби». Известный советский фильм полностью отреставрировали по звуку и цветам.