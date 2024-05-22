Стало известно, какой канал взялся за экранизацию жизни Жириновского Леонид Слуцкий: Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Российский Первый канал готов экранизировать жизнь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующие договоренности уже достигнуты с руководством телеканала. Это будет сериал, так как все события и «неожиданные повороты» в судьбе главного героя передать в одном фильме невозможно.

Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль, — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию в 1989 году и был ее бессменным лидером вплоть до своей смерти 6 апреля 2022 года. Картина расскажет, как закалялся характер политика, историю зарождения партии, ее первые успехи. Слуцкий уверен, что сериал сможет передать «всю мощь и дух ранней ЛДПР».

Ранее сообщалось, что фильм о Жириновском намерен снять режиссер Александр Баранов. Он будет называться «Жириновский. Взлет». Вполне вероятно, что это ирония над Барановым, ведь в его кейсе имеется работа над сериалом «Екатерина» с Мариной Александровой. Одна из частей картины называется «Екатерина. Взлет».