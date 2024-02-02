В России снимут фильм о Жириновском: когда выйдет, кто сыграет лидера ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

В России снимут фильм об основателе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимире Жириновском. Кто сыграет политика, когда состоится премьера ленты?

Кто снимет фильм о Владимире Жириновском

Глава либерал-демократов Леонид Слуцкий рассказал, что партия снимет художественный фильм о политике. По его словам, жанр киноленты — байопик, то есть сюжет будет рассказывать о судьбе Жириновского, основываясь на реальных фактах и событиях.

«Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России», — заявил Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Действующий лидер ЛДПР добавил, что картина раскроет для молодого поколения жизненный путь политического деятеля. Слуцкий также выразил уверенность, что фильм о жизни Жириновского и его становлении политиком обретет большую популярность. Лидер ЛДПР охарактеризовал будущую картину как масштабную.

Кто работает над фильмом о Владимире Жириновском

В настоящий момент производство картины находится на этапе проработки сценария фильма. Кроме того, проводятся кастинги актеров.

Известно, что фильм о Жириновском намерен снять режиссер Александр Баранов. В разговоре с РИА Новости он заявил, что сценарий пока готовится, а говорить об актерах пока рано.

Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что фильм будет называться «Жириновский. Взлет». Вполне вероятно, что это ирония над Барановым, ведь в его кейсе имеется работа над сериалом «Екатерина» с Мариной Александровой. Одна из частей картины называется «Екатерина. Взлет».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Жириновский

Кто может сыграть Владимира Жириновского

Несмотря на информацию о начавшихся кастингах, Слуцкий не стал раскрывать имя исполнителя главной роли в байопике.

«Кто будет играть главную роль, пока раскрывать не будем», — сказал лидер ЛДПР.

Заслуженный артист РФ Сергей Лосев, несколько раз игравший Никиту Хрущева, когда-то пародировал и Владимира Жириновского. В разговоре с «Петербургским дневником» он отметил, что не занимался этим серьезно и сомневается, что его кандидатуру будут рассматривать.

«Я не занимался этим серьезно, я пародировал его для смеха на актерских капустниках. Так что не думаю, что мою кандидатуру стоит серьезно рассматривать на эту роль», — сказал Лосев.

Член правления Гильдии продюсеров России и владелец киноцентра «Великан Парк» Эдуард Пичугин пошутил, что на главную роль в байопике могут позвать народного артиста РФ Сергея Безрукова. Вместе с этим он отметил, что до того как будет готов сценарий, сложно назвать актера, который бы справился с ролью.

Пользователи Сети также предложили свои варианты. Помимо Безрукова, россияне считают, что на роль легендарного политика могут попробоваться Александр Петров или Сергей Бурунов.

«Опять Безруков в главной роли?» — спросил один из пользователей.

«А не Петров?» — ответил ему другой.

«Я придумал, Бурунов», — завершил диалог третий.

Некоторые россияне предложили отдать роль Жириновского зарубежным актерам: например, Леонардо Ди Каприо или Райану Гослингу.

«Гослинг, если сыграет, будет вообще атас», — предложили в Сети.

Некоторые пользователи посчитали, что проект следует расширить и снять сериал.

«Какой там „фильм“! Сериал снимать надо на 20 сезонов! И да, Серёга (Сергей Безруков, сыгравший Владимира Высоцкого. — NEWS.ru), „что живой“, — в главной роли», — предложили в комментариях.

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