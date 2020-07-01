Стали известны даты проведения «Кинотавра»

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Киностудия «Союзмультфильм» не будет снимать новые анимационные картины о Карлсоне. Компании не удалось урегулировать вопрос по авторским правам с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен, создавшей персонажа.

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что с момента возрождения студии в 2017 году представителям удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов «золотой коллекции», передаёт...