Стали известны даты проведения «Кинотавра»

Российский фестиваль «Кинотавр» пройдёт в городе Сочи с 11 по 18 сентября. Это будет 31-е по счёту событие.
Фестиваль ранее отложили на осень из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Изначально мероприятие должно было пройти с 7 по 14 июня.
В этом году формат фестиваля будет немного изменён — «Кинотавр» сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний, — сообщили организаторы.
Продюсеры подчеркнули, что позже начнут информировать гостей о деталях проведения мероприятия с условием рекомендаций по профилактике вирусных заболеваний.
Как писал NEWS.ru, международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского объявил победителей. Главную награду получил фильм «Назир» индийского режиссёра Аруна Картика.
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