Фестиваль «Кинотавр» отложили на осень

Организаторы фестиваля «Кинотавр» сообщили о переносе мероприятия. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Событие, изначально запланированное на 7–14 июня, теперь пройдёт осенью, сообщили продюсеры в Facebook.
По понятным причинам фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты, — говорится в сообщении.
О точных днях отложенного мероприятия организаторы расскажут позднее.
Как писал NEWS.ru, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдёт с 1 по 8 октября. Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), ответственная за аккредитацию международных кинофестивалей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен