Фестиваль «Кинотавр» отложили на осень

https://static.news.ru/photo/6263dbae-7fcb-11ea-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кинотавр/facebook.com

Организаторы фестиваля «Кинотавр» сообщили о переносе мероприятия. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Событие, изначально запланированное на 7–14 июня, теперь пройдёт осенью, сообщили продюсеры в Facebook.

По понятным причинам фестиваль «Кинотавр» не сможет состояться в объявленные ранее даты, — говорится в сообщении.

О точных днях отложенного мероприятия организаторы расскажут позднее.

Как писал NEWS.ru, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдёт с 1 по 8 октября. Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), ответственная за аккредитацию международных кинофестивалей.